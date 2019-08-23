Полиция применила газ и водометы против противников саммита G7 во Франции
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Во французском Байонне задержаны 68 человек, всего в акции противников саммита G7 приняли участие несколько сотен человек.
Как сообщает Deutsche Welle, полиция применила слезоточивый газ, обошлось без пострадавших.
Столкновения произошли в субботу, 24 августа, в Байонне. расположенном по соседству с Биаррице, где проходит саммит G7.
В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники, однако в итоге обошлось без пострадавших.
Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.
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