Полиция применила газ и водометы против противников саммита G7 во Франции ...

Во французском Байонне задержаны 68 человек, всего в акции противников саммита G7 приняли участие несколько сотен человек.

Как сообщает Deutsche Welle, полиция применила слезоточивый газ, обошлось без пострадавших.

Столкновения произошли в субботу, 24 августа, в Байонне. расположенном по соседству с Биаррице, где проходит саммит G7.

В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники, однако в итоге обошлось без пострадавших.

Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.