Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены 'эффективным менеджером' Сильвой Раду ...

(DOC) Доход более чем в 50 тысяч леев в месяц для директора муниципального предприятия Autosalubritate Евгения Аксентьева был установлен врио мэра Сильвой Раду "по обоюдному соглашению" и в нарушение действующего законодательства.

Агентству OMEGA переданы выдержки из Трудового соглашения, подписанного 20 февраля 2018 года между Раду и Аксентьевым, согласно которому последний и до сих получает "на руки" более 50 тысяч леев в месяц.

Передавший этот документ источник настаивает, что контракт был составлен в нарушение закона, а зарплата Аксентьева, так же в нарушение закона, была установлена в соответствии с Постановлением правительства Nr. 743 от 11.06.2002 Об оплате труда работников хозрасчетных предприятий. В частности, в перечне предприятий, на которые распространяются положения этого постановления, не указывается МП Autosalubritate.

Пока не известна позиция представителя правительства, следящего за законностью утверждаемых властями Кишинева решений.

Ранее уже сообщалось, что далеко не самая скромная в Молдове зарплата чиновника кишиневской городской администрации размером более 50 тысяч леев обеспечивается всеми кишиневцами, обязанными платить счета за вывоз мусора в столице.

Данные о зарплате Аксентьева содержатся в декларации о доходах чиновника.

Как указано в декларации, за 2018 год чистый доход Аксентьева составил 545 151,63 леев. Эту сумму он получил, проработав в своей должности 10 месяцев и одну неделю.

Как стало известно агентству OMEGA, эти данные не учитывают размер налогов и выплат в соцфонд, которые составляют еще около половины суммы.

Аксентьев, известный своей причастностью к клану олигарха Владимира Плахотнюка, был назначен в свою должность 21 февраля 2018 года другой ставленнице клана Плахотнюка - Сильвой Раду.

Евгений Аксентьев является фигурантом ряда скандалов и журналистских расследований в период, когда возглавлял комиссариат полиции Кишинева.