МЕНЮ
Twitter
﻿ 60
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:36  

Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины

12:50  

Власти намерены пересмотреть школьный курс истории

10:32  

Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены 'эффективным менеджером' Сильвой Раду

25.08.2019  

Полиция применила газ и водометы против противников саммита G7 во Франции

25.08.2019  

Все условия МВФ были одобрены лично Додоном - Майя Санду (TOP)

24.08.2019  

Россия предложила начать утилизацию боеприпасов на складах в Приднестровье
все новости

Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены 'эффективным менеджером' Сильвой Раду

Опубликовано : 26 август 2019 г. 10:32 | Просмотров: 1721 | Категория: Власть

(DOC) Доход более чем в 50 тысяч леев в месяц для директора муниципального предприятия Autosalubritate Евгения Аксентьева был установлен врио мэра Сильвой Раду "по обоюдному соглашению" и в нарушение действующего законодательства.

Агентству OMEGA переданы выдержки из Трудового соглашения, подписанного 20 февраля 2018 года между Раду и Аксентьевым, согласно которому последний и до сих получает "на руки" более 50 тысяч леев в месяц.

Передавший этот документ источник настаивает, что контракт был составлен в нарушение закона, а зарплата Аксентьева, так же в нарушение закона, была установлена в соответствии с Постановлением правительства Nr. 743 от  11.06.2002 Об оплате труда работников хозрасчетных предприятий. В частности, в перечне предприятий, на которые распространяются положения этого постановления, не указывается МП Autosalubritate.

Пока не известна позиция представителя правительства, следящего за законностью утверждаемых властями Кишинева решений.

Ранее уже сообщалось, что далеко не самая скромная в Молдове зарплата чиновника кишиневской городской администрации размером более 50 тысяч леев обеспечивается всеми кишиневцами, обязанными платить счета за вывоз мусора в столице.

Данные о зарплате Аксентьева содержатся в декларации о доходах чиновника.

Как указано в декларации, за 2018 год чистый доход Аксентьева составил 545 151,63 леев. Эту сумму он получил, проработав в своей должности 10 месяцев и одну неделю.

Как стало известно агентству OMEGA, эти данные не учитывают размер налогов и выплат в соцфонд, которые составляют еще около половины суммы.

Аксентьев, известный своей причастностью к клану олигарха Владимира Плахотнюка, был назначен в свою должность 21 февраля 2018 года другой ставленнице клана Плахотнюка - Сильвой Раду.

Евгений Аксентьев является фигурантом ряда скандалов и журналистских расследований в период, когда возглавлял комиссариат полиции Кишинева.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины

Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины ...

Просмотров: 3
Власти намерены пересмотреть школьный курс истории

Власти намерены пересмотреть школьный курс истории ...

Просмотров: 307
Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены

Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены 'эффективным менеджером' Сильвой Раду ...

Просмотров: 1736
Все условия МВФ были одобрены лично Додоном - Майя Санду

Все условия МВФ были одобрены лично Додоном - Майя Санду ...

Просмотров: 4403
Россия предложила начать утилизацию боеприпасов на складах в Приднестровье

Россия предложила начать утилизацию боеприпасов на складах в Приднестровье ...

Просмотров: 1814
Министр обороны России прибыл с визитом в Молдову

Министр обороны России прибыл с визитом в Молдову ...

Просмотров: 2657
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14542
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40804
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38401
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 16103
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105531
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 105076
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38931
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38162
Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

Просмотров: 33246
Правительство считает граждан виновными в повышении тарифов

Правительство считает граждан виновными в повышении тарифов

Просмотров: 24019
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22424
Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Просмотров: 21416
ВЛАСТЬ
Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины

Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины

12:50  Власти намерены пересмотреть школьный курс истории
10:32  Зарплаты для миллионеров в мэрии Кишинева были установлены 'эффективным менеджером' Сильвой Раду
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит

В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит

10.08.2019  Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу
07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău
05.08.2019  Прокуратура определила период узурпации власти



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (124)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker