Власти намерены пересмотреть школьный курс истории ...

Советник президента по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович считает, что школьный курс истории не является адекватным и не способствует патриотическому и культурному воспитанию молодежи.

Об этом он заявил в эфире телеканала NTV-Moldova, отметив, что за последние тридцать лет в молдавских школах дети изучают историю не нашей страны.

"За последние тридцать лет в школах Республики Молдова фактически преподаётся не история нашей страны. В наших учебниках расставлены акценты, которые восхваляют не наше прошлое, не наших героев, не наши достижения", - заявил Попович.

Советник президента подчеркнул, что в условиях, когда предмет истории выполняет, в том числе, роль воспитания гражданина, "у нас не воспитываются граждане Республики Молдова, а эту проблему нужно решать".

Министерство образования пока ничего не сообщало об изменении школьного курса истории.