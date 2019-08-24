Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины ...

Вице-председатель парламента Александр Слусарь считает, что рост импорта молочных и мясных продуктов из Украины несет угрозу для местного производителя.

Об этом Слусарь написал в соцсетях, комментируя статистические показатели первых четырех месяцев текущего года.

Согласно приведенным им данным, в сравнении с этим же периодом 2017 года поставки мяса птицы из Украины выросли в два раза; молока и сметаны - почти в четыре раза; мороженного - на 75%.

"Жду еще статистику от местных производителей соков и консервов. Понимаю, что тенденция такая же. Все чаще замечаю, как в супермаркетах все меньше продаются молдавские конфеты, а полки забиты сладостями из соседней страны. То, что происходит, угрожающе. А за каждым местным производителем - рабочие места для наших граждан, которых и так мало осталось в Молдове", - подчеркнул вице-председатель парламента.

В этой связи он отметил, что "мы серьезно запаздываем с действиями по защите местного производителя. "Наша задача - срочно исправить ситуацию!", - добавил Слусарь.