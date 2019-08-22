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Журналисты выяснили, у кого правящая коалиция позаимствовала свои основные лозунги

Опубликовано : 26 август 2019 г. 16:21 | Просмотров: 598 | Категория: Власть

План по деолигархизации государства, предложенный правящей коалицией Блока ACUM и Партии социалистов был первоначально предложен еще в 2014 году возглавляемой тогда Ренато Усатым партией Patria, впоследствии исключенной из предвыборной гонки.

Как сообщает издание Tribuna,  поскольку чаще всего термин "деолигархизация" использует блок ACUM, он ассоциируется именно с ним. Однако еще в 2014 году Ренато Усатый включил деолигархизацию государства в список из 13 приоритетов своей политической программы.

Впрочем, как отмечает издание, блок ACUM использует не только этот термин, похожий на тот, что ввел Ренато Усатый, но и целые положения из его предвыборной программы.

К примеру, пункт 9 программы партии Patria, озаглавленный "деолигархизация государства", предусматривал, кроме прочего, "очищение всех органов государственной власти от ставленников олигархических группировок, включая такие институты государственной власти, как прокуратура, НЦБК (если не будет ликвидирован), КСТР, Высший Совет Магистратуры, ЦИК, НАРЭ, НАЗК (Национальное агентство по защите конкуренции), НАРЭКИТ (Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий), Национальный банк, Регистрационная палата, Государственная Налоговая служба, СИБ, Счетная палата, Конституционный суд и т.д". Иными словами, были предложены все те шаги, что с переменным успехом пытается предпринять действующая власть.

Все помнят, как в блоке ACUM говорили о необходимости привлечения "европейского прокурора" и даже обсуждали в этой связи кандидатуру Лауры Кодруци Ковеши. В этой связи издание сообщает, что Ренато Усатый еще в 2014 году настаивал на "привлечении к расследованию преступлений олигархических группировок органов правосудия других стран и международных организаций. Чтобы раскрыть эти преступления и вернуть похищенные общественные деньги в бюджет РМ".

Программа партии Patria также предусматривала "полную смену руководства таких государственных предприятий, как Moldtelecom, Metalferos, CTC Tutun, Franzeluta, Air Moldova и др.". Этого не произошло, и в результате часть этих предприятий была приватизирована. Последствия этой приватизации сейчас изучают парламентские комиссии.


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