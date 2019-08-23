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Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу

Опубликовано : 26 август 2019 г. 16:56 | Просмотров: 489 | Категория: Власть, Криминал

Вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе сообщил, что по делу о смерти предпринимателя Юрия Лункашу должен быть допрошен и беглый олигарх Владимир Плахотнюк.

Об этом Нэстасе заявил журналистам, отметив по поводу делу о смерти Юрия Лункашу, что "были некоторые силы, желавшие утвердить единственную версию - о самоубийстве". В этой связи он отметил, что как полиция, так и прокуратура, решили расследовать это дело, исходя из всех имеющихся гипотез.

Кроме того, глава МВД сообщил, что по этому делу будут допрошены все, имеющие к нему отношение, включая беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Министр не сообщил, как молдавские власти намерены допросить Плахотнюка, скрывающегося предположительно в США.

Ранее уже сообщалось, что веером 17 августа под Кишинев был обнаружен труп одного из доверенных лиц Плахотнюка - бизнесмена Юрия Лункашу с огнестрельным ранением в голову. Лункашу был официальным владельцем фешенебельного "Белого дома", о котором говорилось, что он принадлежит Плахотнюку.

Кроме того, известно, что Лункашу был связным между олигархом Владимиром Плахотнюком и лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным.


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