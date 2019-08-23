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В Румынии распалась правящая коалиция

Опубликовано : 26 август 2019 г. 20:38 | Просмотров: 539 | Категория: Мир

Лидер Альянса Демократов и Либералов (ALDE) Кэлин Попеску Тэричану объявил о выходе своей партии из правящей коалиции.

Об этом Тэричану объявил в понедельник, сообщив, что он покидает и должность председателя Сената Румынии, а также откажется от выдвижения своей кандидатуры на грядущих президентских выборах.

ALDE объявила об отзыве своих представителей из совместного с Социал-демократической партии правительства.

В то же время, представляющая эту партию министр иностранных дел Рамона Мэнеску объявила о том, что останется в должности, даже под угрозой быть исключенной из партии.

Как сообщил Кэлин Попеску Тэричану, отныне возглавляемая им партия войдет в предвыборную коалицию с партией Pro România, возглавляемой бывшим лидером Социал-демократической партии Виктором Понта и вместе поддержат кандидатуру Мирчи Дьякону на президентских выборах.

В то же время, Тэричану заявил, что партии не будут создавать единую фракцию в нижней палате парламента (Палата депутатов), а в Сенате они объединят свои голоса.

Кроме того, теперь уже бывший союзник правящей Социал-демократической коалиции объявил, что ALDE поддержит требование об отставке правительства Виорики Дэнчилэ, выдвинутое оппозиционной Национал-либеральной партии.

В свою очередь, премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила на состоявшейся в понедельник вечером пресс-конференции, что решение ALDE о разрыве правящей коалиции "не понятно" и отметила, что Социал-демократическая партия должна "продолжить правление" с целью обеспечения стабильности. На этой же пресс-конференции премьер-министр озвучила имена чиновников, которые заменят уходящих министров от ALDE.


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