Гражданское движение OccupyGuguță провело торжественное возложение требований реальной дезолигархизации ...

(ВИДЕО) Активисты движения вышли в День независимости к памятнику Штефану чел Маре в Кишиневе, требуя соблюдения предвыборных обещаний новой власти.

Активисты держат в руках самодельные плакаты с надписями "Это не деолигархизация!", "Хотим правды о турецких учителях!", "Пустые слова!" и др.

"Хотим больше демократии, хотим больше справедливости, хотим больше равенства, хотим благосостояния для всех граждан Молдовы. Мы считаем, что за пошедшие два месяца, прошедших с момента установления этой новой власти обещания новой жизни в Молдове еще лишь витают в воздухе, еще далеки от реальности. Достаточно кормить нас обещаниями", - заявил активист гражданского движения OccupyGuguță Виталий Спрынчанэ.

Мирная акция активистов вызвала недовольство полиции и Службы госохраны, зачищавших территорию для обеспечения церемонии возложения цветов властями.

Все же, правоохранительные органы не пошли на разгон манифестации, как это было в предыдущие годы.