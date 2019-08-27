Власти ссылаются на указания внешних партнеров не внедрять 'опыт Саакашвили' по деолигархизации ...

(ВИДЕО) Депутат правящей коалиции Оазу Нантой признался, что за причиной бездействия властей в отношении скомпрометировавших себя представителей режима Плахотнюка, кроются тайные рекомендации неких "внешних партнеров".

Об этом Нантой сообщил в эфире телеканала TVR Moldova, объясняя нерешительность новой власти в процессе деолигархизации.

Депутат объяснил, что, несмотря на то, что он и является сторонником закрепленного в украинском законе о люстрации подхода, власть не могла пойти по так называемому "революционному" пути, потому как "внешние партнеры дали нам понять, чтобы мы не настаивали на революционных методах".

В этой связи депутат Блока ACUM отметил, что в Молдове невозможен подход Саакашвили, "с розами".

На реплику экс-депутата Валерия Мунтяну о том, "кто эти внешние партнеры, которые вам запретили?", депутат Оазу Нантой ушел от ответа, заметив, что "очень легко быть революционером, сидя на террасе".