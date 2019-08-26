Украинские СМИ озвучили имя кандидата на должность премьер-министра Украины ...

Президент Украины Владимир Зеленский возможно предложит Верховной раде на утверждение в должности премьер-министра кандидатуру Алексея Гончарука.

Об этом сообщило издание "Украинская правда", сославшись на собственные источники.

Как сообщили в издании, в среду Владимир Зеленский и руководство Офиса проведут консультации и собеседования и по другим кандидатурами членов правительства.

35-летний Алексей Гончарук является первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Сообщается также, что ранее бывший бизнес-партнер президента Зеленского олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – юрист, ранее работал управляющим партнером в юридической компании. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей", однако она набрала всего 0,1%. Также Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого связывали с олигархом Александром Онищенко.