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Украинские СМИ озвучили имя кандидата на должность премьер-министра Украины

Опубликовано : 27 август 2019 г. 21:34 | Просмотров: 193 | Категория: Мир

Президент Украины Владимир Зеленский возможно предложит Верховной раде на утверждение в должности премьер-министра кандидатуру Алексея Гончарука.

Об этом сообщило издание "Украинская правда", сославшись на собственные источники.

Как сообщили в издании, в среду Владимир Зеленский и руководство Офиса проведут консультации и собеседования и по другим кандидатурами членов правительства.

35-летний Алексей Гончарук является первым заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Сообщается также, что ранее бывший бизнес-партнер президента Зеленского олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – юрист, ранее работал управляющим партнером в юридической компании. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей", однако она набрала всего 0,1%. Также Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого связывали с олигархом Александром Онищенко.


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