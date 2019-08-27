МЕНЮ
Twitter
﻿ 55
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:41  

Радио Свобода требует прекратить гонения на своих журналистов в Таджикистане

09:11  

В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами

27.08.2019  

Украинские СМИ озвучили имя кандидата на должность премьер-министра Украины

27.08.2019  

Власти ссылаются на указания внешних партнеров не внедрять 'опыт Саакашвили' по деолигархизации

27.08.2019  

Гражданское движение OccupyGuguță провело торжественное возложение требований реальной дезолигархизации

26.08.2019  

В Румынии распалась правящая коалиция
все новости

В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами

Опубликовано : 28 август 2019 г. 09:11 | Просмотров: 703 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Блок ACUM не в силах вернуть в казну воруемые бюджетные средства, "потому что надо терпеть Додона".

Об этом заявил в эфире телеканала TVR Moldova депутат Блока ACUM Октавиан Цыку.

Признание депутата правящей коалиции прозвучало в контексте заданного экс-депутатом Валерием Мунтяна вопроса о судьбе найденных преступных схем по воровству 400 миллионов леев в месяц.

"Где 900 миллионов леев за период вашего правления? Вы должны терпеть Додона", - спросил депутатов правящей коалиции Мунтяну. "Да", - ответил Цыку, - Это было правило игры. Мы не можем за два месяца демонтировать установившийся режим".

Ранее уже сообщалось, что 9 июля Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что за три недели работы узнал целый ряд шокирующих деталей о происходившем в ведомстве при его предшественниках. Тогда, он заявил, что только через подведомственные его министерству госпредприятия ежемесячно выводились порядка 400 миллионов леев. Заявив об этом, Брынзан предпочел не называть имен расхитителей.

Несмотря на эти заявления, правительство объявило о недостатке финансов в казне государства.




| Версия для печати
Код видео:



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами

В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами ...

Просмотров: 687
Власти ссылаются на указания внешних партнеров не внедрять

Власти ссылаются на указания внешних партнеров не внедрять 'опыт Саакашвили' по деолигархизации ...

Просмотров: 1076
Гражданское движение OccupyGuguță провело торжественное возложение требований реальной дезолигархизации

Гражданское движение OccupyGuguță провело торжественное возложение требований реальной дезолигархизации ...

Просмотров: 576
Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу

Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу ...

Просмотров: 902
Журналисты выяснили, у кого правящая коалиция позаимствовала свои основные лозунги

Журналисты выяснили, у кого правящая коалиция позаимствовала свои основные лозунги ...

Просмотров: 6758
Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины

Власти Молдовы возмущены засильем продуктов из Украины ...

Просмотров: 12058
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 14590
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 40860
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 38455
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 16156
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 105546
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 105349
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38947
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 38177
Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

Власти начали досрочно освобождать из тюрьмы убийц из клана Плахотнюка

Просмотров: 34111
Правительство считает граждан виновными в повышении тарифов

Правительство считает граждан виновными в повышении тарифов

Просмотров: 24585
Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Одна из самых одиозных прокуроров объявила об уходе из органов прокуратуры

Просмотров: 22435
Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Муж российской певицы Жасмин объявлен в розыск

Просмотров: 21427
ВЛАСТЬ
В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами

В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами

27.08.2019  Власти ссылаются на указания внешних партнеров не внедрять 'опыт Саакашвили' по деолигархизации
27.08.2019  Гражданское движение OccupyGuguță провело торжественное возложение требований реальной дезолигархизации
26.08.2019  Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу
ЛЮДИ
Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

Горожане аплодировали пожарным в Бельцах за спасение голубя

24.07.2019  Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка
23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу

Нэстасе заявил о необходимости допроса Плахотнюка по делу о смерти Лункашу

18.08.2019  В структурах Плахотнюка считают, что Лункашу был убит
10.08.2019  Бывший премьер-министр пытался незаконно вывезти валюту за границу
07.08.2019  Министр экономики объяснил аферу Демпартии по строительству Arena Chişinău



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2019 (132)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker