В правящей коалиции считают Додона препятствием в борьбе с преступными схемами ...

(ВИДЕО) Блок ACUM не в силах вернуть в казну воруемые бюджетные средства, "потому что надо терпеть Додона".

Об этом заявил в эфире телеканала TVR Moldova депутат Блока ACUM Октавиан Цыку.

Признание депутата правящей коалиции прозвучало в контексте заданного экс-депутатом Валерием Мунтяна вопроса о судьбе найденных преступных схем по воровству 400 миллионов леев в месяц.

"Где 900 миллионов леев за период вашего правления? Вы должны терпеть Додона", - спросил депутатов правящей коалиции Мунтяну. "Да", - ответил Цыку, - Это было правило игры. Мы не можем за два месяца демонтировать установившийся режим".

Ранее уже сообщалось, что 9 июля Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что за три недели работы узнал целый ряд шокирующих деталей о происходившем в ведомстве при его предшественниках. Тогда, он заявил, что только через подведомственные его министерству госпредприятия ежемесячно выводились порядка 400 миллионов леев. Заявив об этом, Брынзан предпочел не называть имен расхитителей.

Несмотря на эти заявления, правительство объявило о недостатке финансов в казне государства.