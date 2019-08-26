Радио Свобода требует прекратить гонения на своих журналистов в Таджикистане ...

Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода требует от властей Таджикистана аккредитовать своих журналистов для работы в стране и прекратить преследования, которым они подвергаются.

Как сообщает Радио "Свобода", президент корпорации Джейми Флай выразил обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой прессы в стране. Во вторник он встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

Флай призвал руководство Таджикистана официально аккредитовать журналистов и сотрудников местного бюро Таджикской службы Радио Свобода – Радио Озоди для работы в стране. Глава корпорации выразил надежду на понимание правительством того, что "информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности".

Восьми журналистам и сотрудникам Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Таджикистане запрещено работать в стране, так как они не были аккредитованы Министерством иностранных дел. Ранее Аслов заявлял, что власти не собираются закрывать Радио Озоди, однако они не будут регистрировать сотрудников, которые своими статьями, по его словам, "наносят вред" государственной политике.

Таджикская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода является одним из немногих оставшихся в стране источников независимых новостей, которые предоставляют альтернативную государственным СМИ точку зрения. Она имеет самый популярный в Таджикистане канал YouTube (737 000 подписчиков; 200 миллионов просмотров видео в 2018 году) и страницу Facebook (176 000 подписчиков; 14 миллионов просмотров видео в 2018 году).