Назначенцы партии Плахотнюка заявляют о своей беспристрастности
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Повысившее тарифы на электроэнергию Национальное агентство по регулированию в энергетике заявляет о своей "независимости", "объективности" и "беспристрастности".
Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с появившихся в публичном пространстве обвинений в политической ангажированности членов Агентства, принявших решение об увеличении тарифов на электроэнергию в интересах посредников и поставщиков.
"НАРЭ осуществляет свои функции независимо, соблюдая принципы объективности, беспристрастности, прозрачности и недискриминации", - отмечается в Заявлении.
Агентство отмечает, что все заинтересованные лица имели возможность принять участие в публичном заседании 16 августа, на котором были рассмотрены и утверждены регулируемые цены и тарифы на электроэнергию.
Примечательно, что все руководство НАРЭ представляет либо саму Демпартию, либо аффилированы ей и было назначено в последние недели перед падением режима олигарха Владимира Плахотнюка.
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