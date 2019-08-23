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Назначенцы партии Плахотнюка заявляют о своей беспристрастности

Опубликовано : 28 август 2019 г. 16:51 | Просмотров: 2289 | Категория: Власть

Повысившее тарифы на электроэнергию Национальное агентство по регулированию в энергетике заявляет о своей "независимости", "объективности" и "беспристрастности".

Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с появившихся в публичном пространстве обвинений в политической ангажированности членов Агентства, принявших решение об увеличении тарифов на электроэнергию в интересах посредников и поставщиков.

"НАРЭ осуществляет свои функции независимо, соблюдая принципы объективности, беспристрастности, прозрачности и недискриминации", - отмечается в Заявлении.

Агентство отмечает, что все заинтересованные лица имели возможность принять участие в публичном заседании 16 августа, на котором были рассмотрены и утверждены регулируемые цены и тарифы на электроэнергию.

Примечательно, что все руководство НАРЭ представляет либо саму Демпартию, либо аффилированы ей и было назначено в последние недели перед падением режима олигарха Владимира Плахотнюка.


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