Экс-премьер Павел Филип хочет заменить Плахотнюка в руководстве Демпартии
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Филип объявил, что намерен возглавить ДПМ на предстоящем в сентябре съезде партии.
Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.
"Да, я буду кандидатом на должность главы партии. Я представлю свою точку зрения на съезде и попрошу поддержки коллег по партии", - отметил Филип, уточнив, что принял это решение после того, как нашел "ответы на многие вопросы".
После того, как 14 июня олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны и объявил о сложении с себя полномочий председателя ДПМ, в партии было принято назначить Павла Филипа исполняющим обязанности председателя. Филип сейчас является депутатом.
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