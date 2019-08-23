Экс-премьер Павел Филип хочет заменить Плахотнюка в руководстве Демпартии ...

Об этом он заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

"Да, я буду кандидатом на должность главы партии. Я представлю свою точку зрения на съезде и попрошу поддержки коллег по партии", - отметил Филип, уточнив, что принял это решение после того, как нашел "ответы на многие вопросы".

После того, как 14 июня олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны и объявил о сложении с себя полномочий председателя ДПМ, в партии было принято назначить Павла Филипа исполняющим обязанности председателя. Филип сейчас является депутатом.