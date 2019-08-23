Советник Дональда Трампа прибывает в Кишинев ...

В четверг советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибывает с официальным визитом в Кишинев.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, уточнив, что рано утром в аэропорту Кишинева Джона Болтона встретит премьер-министр Майя Санду.

Двусторонняя встреча премьер-министра с Советником президента США по нацбезопасности намечена на 08:15, после чего запланирована пресс-конференция.

Джон Болтон прибудет в Кишинев по пути из Киева, где он находится с визитом с 27 августа.