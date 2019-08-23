Лукашенко отказался приезжать в Польшу из-за Путина - СМИ ...

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от визита в Польшу 1 сентября на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что в польскую столицу не был приглашен президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на информацию газеты Rzeczpospolita.

"По этой причине, как утверждает хорошо информированный источник в Минске, белорусские власти не посмели отправить на памятные мероприятия политика высокого ранга", – пишет газета.

Беларусь на мемориальных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять Чрезвычайный и полномочный посол в Польше.

"Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства. [...] Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в комментарии белорусскому официальному информагентству БЕЛТА.

Александр Лукашенко был приглашен на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны президентом Польши Анджеем Дуда. Приглашение получили также лидеры стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства.