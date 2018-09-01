Первоклассники останутся без обещанных интерактивных букварей ...

"В ходе конкурса учебников на семь партий книг поступили рекламации, в том числе и на букварь. К сожалению, для пяти партий конкурсы были отменены из-за того, что способ оценки этих материалов был неправильным", - заявила для IPN министр образования, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей.

Министр отметила, что не хотела бы давать сейчас оценку или говорить слишком много о процессе, как делалось раньше. "У нас будут те же книги, что и в прошлом году",- уточнила Николаеску-Онофрей.

Министр дала понять, что проведенный тендер не был прозрачным. Согласно процедуре аукциона, оценка должна была произойти быстро, как только были представлены предложения от издателей. А процесс оценивания длился более 40 дней. "И даже если не было бы жалоб, появление новых учебников к 1 сентябрю было бы невозможным” - сказала министр.

Учебники нового поколения был обещаны прежним правительством весной этого года. Власти тогда обещали распределить учебники с 1 сентября в первых и вторых классах школ.