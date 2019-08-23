Молдова готовит новый план сотрудничества с НАТО ...

Об этом заявила премьер-министр Майя Санду в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Сегодняшняя помощь США в модернизации сектора безопасности и обороны достигает примерно 15 миллионов долларов в год. В этом году мы обсудим новый план действий между Молдовой и НАТО, а также перейдем ко второму этапу укрепления обороноспособности Республики Молдова. В связи с этим для нас важна поддержка США", - заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон прилетел с кратким визитом в Кишинев в четверг утром в ходе своего европейского турне.