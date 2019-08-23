Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву для обмена ...

Российские СМИ сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в Ямало-Ненецком автономном округе, доставлен в одну из тюрем в Москве и возможно готовится к обмену с Ураиной.

О переводе Сенцова в Москву сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника агентства, украинский режиссер доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена.

Адвокаты Сенцова пока не подтверждают эту информацию.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 года приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в подготовке теракта.

Вопрос об обмене Сенцова осложнялся тем, что в Москве считают его гражданином России. Сам он настаивает на украинском гражданстве. В колонии Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась 145 дней.