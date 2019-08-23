Заявления Додона по поводу Аэропорта оказались ложью ...

О завершении сделки сообщил в четверг владелец компании NR Investments Нат Ротшильд, приобретший 95% акций компании Avia Invest.

"Обязуемся быть полностью транспарентными в процессе управления Кишиневским Международным аэропортом и вкладывать в реализацию его максимального потенциала, принося дополнительные инвестиции для расширения потока и улучшения опыта, как для авиакомпаний, так и для пассажиров", - говорится в пресс-релизе.

Примечательно, что 23 августа, по результатам заседания Высшего совета безопасности, Игорь Додон заявил, что "была заблокирована возможность продажи акций Avia Invest". "Пришел имеющий интерес инвестор, но он был предупрежден, что все заблокировано". Эту же информацию позже подтвердила и премьер-министр Майя Санду, сославшись на предоставленные Высшему совету безопасности соответствующие данные.

Власти пока ничего не сообщали о том, каким образом стало возможным завершение сделки о фактической передаче Аэропорта в другие руки, а также о достоверности ране распространенной ими информации о блокировании акций Avia Invest.