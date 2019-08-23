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Правительство Майи Санду признало свое поражение в деле о продаже Аэропорта

Опубликовано : 29 август 2019 г. 13:16 | Просмотров: 1485 | Категория: Власть

Власти признали, что новый владелец Кишиневского Международного аэропорта просто "обвел их вокруг пальца".

После того, как владелец NR Investments Ltd Нат Ротшильд объявил о завершении сделки по приобретению владельца Аэропорта, войдя в права концессионера, правительство вышло с "разъяснениями", сообщив, что по этому поводу "не было никаких консультаций между правительством и NR Investments Ltd".

В пресс-релизе сообщается, что "премьер-министр Майя Санду и правительство были проинформированы пост-фактум о подписании контракта о приобретении 95% акций Avia Invest SRL компанией NR Investments Ltd".

Пытаясь оправдаться, правительство отмечает, что "премьер-министр Майя Санду и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан сообщили представителю компании NR Investments Ltd, что контракт о концессии [Аэропорта] является противозаконным и имеет серьезные проблемы с законностью, отметив, что в настоящий момент он рассматривается прокуратурой".

Правительство признает, что на последнем заседании Высшего совета безопасности власти объявили, что в связи с незаконностью контракта о концессии была заблокирована регистрация компании NR Investments Ltd в качестве нового акционера Avia Invest SRL.

"Из появившегося сегодня пресс-релиза [компании] понимаем, что NR Investments Ltd полностью выкупил зарегистрированную на Кипре компанию Komaksavia Airport Ltd, таким образом, косвенно став конечным выгодополучателем Avia Invest SRL с 95% его акций", - подчеркивается в пресс-релизе правительства.

В заключении, правительство обещает "продолжать сотрудничать с правоохранительными органами для расторжения контракта о концессии Кишиневского Международного аэропорта".

Ранее уже сообщалось, что в четверг утром владелец компании NR Investments Нат Ротшильд сообщил о том, что сделка по отчуждению владеющей Кишиневским аэропортом компании Avia Invest завершена.

Это заявление было сделано, несмотря на то, что 23 августа по результатам заседания Высшего совета безопасности занимающий должность президента Игоря Додона заявил о блокировании акций компании.

Эту же информацию позже подтвердила и премьер-министр Майя Санду, сославшись на предоставленные Высшему совету безопасности соответствующие данные.


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