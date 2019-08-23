Додон подозревает правительственных чиновников в пособничестве при тайной продаже Аэропорта ...

По поводу повившегося в четверг объявления о завершении сделки о смене владельца Кишиневского Международного аэропорта Додон написал в соцсетях, что "на последнем заседании Высшего совета безопасности, созванном 23 августа, исключительно для обсуждения этой важной для страны темы, руководители всех ответственных учреждений, включая министра экономики и инфраструктуры, проинформировали совет о блокировании этой сделки и невозможности ее завершения".

Додон напомнил, что "эта ситуация также отражена в протоколе этой встречи".

"Если после заседания Высшего совета безопасности некоторые государственные учреждения действовали в противоречии с тем, что было согласовано на заседании 23 августа, это очень серьезно, и компетентные органы должны расследовать этот факт, чтобы не допустить дальнейшего ущемления интересов Республики Молдова", - подчеркнул Додон, не уточнив, кого и какие структуры он имеет в виду.

Ранее уже сообщалось, что в четверг утром владелец компании NR Investments Нат Ротшильд сообщил о том, что сделка по отчуждению владеющей Кишиневским аэропортом компании Avia Invest завершена.

Это заявление было сделано, несмотря на то, что 23 августа по результатам заседания Высшего совета безопасности занимающий должность президента Игоря Додона заявил о блокировании акций компании.

Эту же информацию позже подтвердила и премьер-министр Майя Санду, сославшись на предоставленные Высшему совету безопасности соответствующие данные.