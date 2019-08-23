Депутат правящей коалиции предлагает смириться с тайной перепродажей Аэропорта ...

По мнению депутата Блока ACUM Думитру Алайба, "никакой секвестр в Молдове не мог остановить подобную сделку".

Об этом депутат написал в соцсетях, комментируя появившуюся информацию о завершении сделки, в результате которой владелец NR Investments Ltd Нат Ротшильд вошел в права концессионера.

"Это реальность, с которой мы должны смириться", - пишет депутат.

Он считает, что "никакой секвестр в Молдове не мог остановить подобную сделку. Так работают юрисдикции, так работает международный бизнес. А тех, кто включился в популистские заявления, я бы попросил рассказать нам кое-что по теме".

Алайба считает, что "вместе с приобретением, NR Investments Ltd прибрела и риски, которым была подвержена компания Avia Invest. Включая, в первую очередь, риск и неотвратимость новых переговоров об условиях концессии, потому как наше государство должно защищать свои интересы", - заявил депутат Алайба.

Народный избранник не видит чего-то необычного для региона. "То, что происходит, фактически, является классическим сценарием в Восточной Европе, где олигархи сначала воруют активы государства со слабыми институтами власти либо дешево скупает их, после чего эти активы продаются добропорядочным инвесторам, а воры снимают прибыль (после чего, многие из них по-любому оказываются в тюрьме)", - отмечает депутат.

В этой связи депутат правящей коалиции считает, что необходимо обратить внимание на тех, кто, "находясь в структурах, рисовал схемы и законы, которые позволили подобное воровство; на тех, кто подписал чрезвычайно невыгодные для государства контракты (которые сейчас должны быть пересмотрены); на тех, кто позволил и даже способствовал воровству. Что-то мы о них забыли". "Именно они нанесли ущерб государству, именно они позволили воровать, а демонизация Ротшильда ничем сейчас не поможет", - подчеркнул депутат Блока ACUM Думитру Алайба, комментируя последнюю тайную сделку с Кишиневским Международным аэропортом.

Ранее уже сообщалось, что в четверг утром владелец компании NR Investments Нат Ротшильд сообщил о том, что сделка по отчуждению владеющей Кишиневским аэропортом компании Avia Invest завершена.

Это заявление было сделано, несмотря на то, что 23 августа по результатам заседания Высшего совета безопасности занимающий должность президента Игоря Додона заявил о блокировании акций компании.

Эту же информацию позже подтвердила и премьер-министр Майя Санду, сославшись на предоставленные Высшему совету безопасности соответствующие данные.