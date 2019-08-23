Зеленский представил кандидата на должность премьер-министра Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Проект постановления уже зарегистрирован в Верховной раде.
35-летний Алексей Гончарук является доктором философии в области права, окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.
В мае 2019 года Гончарук назначен на пост заместителя руководителя Офиса президента. Отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.
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