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США предложили коалицию с Россией по утилизации вооружения в Приднестровье

Опубликовано : 29 август 2019 г. 17:22 | Просмотров: 451 | Категория: Власть

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предложил участие США в процессе утилизации вооружения, хранящегося на складах в Колбасне.

Как сообщает ТАСС, об этом Болтон заявил перед отлетом из Кишинева по завершению своего визита в Молдову.

Джон Болтон отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы совместно с Россией участвовать в утилизации боеприпасов на складах в непризнанном Приднестровье.

"Лучшая возможность реализовать этот проект - создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, у США - свое. Я сказал президенту [Молдовы], что мы можем предоставить техническую помощь", - отметил Болтон.

Советник президента США добавил, что его страна имеет большой опыт уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, химического оружия. "Могут быть различные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом", - заявил Джон Болтон в Кишиневе.

С предложением о начале процесса утилизации находящихся на складах вблизи Рыбницы выступил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу, приехав с визитом в Молдову.

Расположенный в селе Колбасна склад боеприпасов является одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняет Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье.

Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.

По разным оценкам, арсенал в Колбасне насчитывает около 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для пехоты, а также другое военное оборудование.

В апреле 2002 года, с целью утилизации боеприпасов о склада в Колбасне, посредством фонда добровольных взносов ОБСЕ была предоставлена детонационная камера Donovan. В июне 2002 года, для этих же целей в Молдову была доставлена и плавильная печь Luthe. В связи с чинимыми приднестровскими властями препятствиями к доступу к складам боеприпасов, это оборудование так и не было использовано, а по некоторой информации уже и выведено из строя.


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