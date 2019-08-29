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В Бельцах открыт памятник народному артисту Михаю Волонтиру

Опубликовано : 29 август 2019 г. 17:50 | Просмотров: 362 | Категория: Страна

Памятник был установлен на Аллее классиков в Бельцах, где состоялась и торжественная церемония.

В присутствии многочисленных горожан, памятник был открыт автором бронзового бюста, скульптором Георгем Постовану и вице-мэром Бельц Лилией Сава.

Проживавший в Бельцах народный артист СССР Михай Волонтир скончался 15 сентября 2015 года, после тяжелой и продолжительной болезни.

Михай Волонтир родился в селе Глинжены в 1934 году. Он окончил Оргеевское педагогическое училище, а в 18 лет он уже был преподавателем в сельской школе. Затем,  заведующим клубом в селе Липчены Резинского района. Путь в театр Волонтиру оказался открыт в 1957 году, после того, как он был принят в актерскую группу Бельцкого музыкально-драматического театра имени В.Александри.

В кино дебютировал в 1967 году. В 2000 году его признали лучшим актером XX века в молдавском кино. Известен как исполнитель роли Будулая в фильме "Цыган". В 1984 году Михай Волонтир стал Народным артистом СССР. Актер был депутатом первого молдавского парламента.


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