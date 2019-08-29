Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук ...

За эту кандидатуру проголосовали 290 народных депутатов.

За кандидатуру Гончарука не голосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

"В новом правительстве воровать не будут... Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по поводу новой 3-4 летней программы сотрудничества с Украиной", - заявил новый премьер-министр Украины Гончарук.

35-летний Алексей Гончарук является доктором философии в области права, окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

В мае 2019 года Гончарук был назначен на пост заместителя руководителя Офиса президента. Отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ.