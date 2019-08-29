Андрей Нэстасе считает, что покончил с полицейскими машинами-ловушками ...

(ВИДЕО) Глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе заверяет, что покончил с незаконными действиями полицейских, но в то же время заявил, что многочисленные нарушения его приказа "являются исключениями, подтверждающими правило".

Свое противоречивое заявление министр сделал в четверг в эфире телеканала TVR Moldova.

"Я положил конец практике машин-ловушек. Машины-ловушки останавливали или скрывались от глаз водителей", - отметил Нэстасе.

На реплику ведущего, если министр уверен, что полицейские не продолжают скрываться в кустах, останавливая водителей, Андрей Нэстасе ответил: "Что до недавних пор было нормой, сегодня стало исключением. Исключением, которое подтверждает установленную мной норму".

Глава МВД на самом деле подписал двумя неделями ранее приказ, который, по его мнению, якобы запрещал полиции использование машин-ловушек. В то же время, этот приказ Нэстасе позволяет, как и ранее, использовать "гражданские" машины на обочинах дорог с радарами.

Примечательно, что в соцсетях отмечается серьезное недовольство резко увеличившимся количеством используемых полицейскими машин-ловушек именно после смены власти в стране и после прихода Андрея Нэстасе во главу МВД.