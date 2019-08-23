Ренато Усатый объявил о выдвижении кандидатов в мэры от его партии в десяти городах ...

Лидер "Нашей партии" Ренато Устаый объявил о планах возглавляемой им партии на местных выборах и уверен в победе выдвигаемых кандидатов.

Как заявил Ренато Усатый, на местных выборах партия выдвинет своих кандидатов в десяти городах Молдовы.

"Мы не заявляемся по всей стране. Физически не хватает сил во всем разобраться. Вопросов и проблем очень много. Поэтому мы выдвинемся в десяти городах, в девяти из которых мы точно победим", - объявил Усатый во время онлайн-трансляции.

Он объявил, что партией выработана четкая стратегия участия в выборах на фоне активной внутренней реорганизации.

"Мы не будем делать как все. Мы не будем набирать всех подряд кандидатов только для того, чтобы иметь больше голосов в районных советах", - заявил Ренато Усатый.

Несмотря на выдвижение кандидатов только в десяти городах, Усатый пообещал, что будет и дальше посещать населенные пункты по всей Молдове.

"Я буду приезжать во все населенные пункты страны, буду выявлять проблемы и по возможности их решать", - объявил лидер "Нашей партии".

Усатый сообщил, что пока не принято окончательного решения относительно выдвижения кандидатуры на должность мэра Бельц. "Я хочу продолжить добрые дела в Бельцах, но есть много вопросов на национальном уровне. Хочу поблагодарить бельчан за доверие. Мы этот вопрос будем решать", - заявил Ренато Усатый.

Местные выборы пройдут в Молдове 20 октября.