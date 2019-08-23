Россия выплатит Совету Европы свыше 50 миллионов евро долга ...

Правительство России издало распоряжение о полном погашении долга России по взносам в Совет Европы в размере 54,7 миллиона евро.

Как сообщает РБК, это долг за 2017-2018 годы, а большая часть бюджетных средств будет выплачиваться по линии МИД России. В регулярный бюджет Совета Европы направят €44,8 млн, еще свыше €5 млн уйдет в пенсионный резервный фонд организации и больше €1,1 млн — в ее чрезвычайный бюджет.

Россия также заплатит €11,8 млн Европейскому молодежному фонду, €393 тыс. — Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблениями наркотиками и их незаконным оборотом («Группе Помпиду»), €728 тыс. — Европейской комиссии за демократию через право, а также пополнит на €246 тыс. бюджет Группы государств против коррупции. Оставшиеся средства будут выплачиваться по линии МЧС (€311,4 тыс.) и Министерства культуры (€39,7 тыс. и €965,1 тыс.).

Накануне официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова отчиталась о погашении задолженности за 2019 год России перед Советом Европы в полном объеме. Она также анонсировала выплаты за 2017–2018 годы, которые поступят на счета организации в ближайшее время.

Россия лишилась полномочий на полноценное участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с 2014 года, после аннексии Крыма. Спустя два года российская делегация также перестала посещать встречи ассамблеи и платить членские взносы в Совет Европы.

В июне ПАСЕ решила восстановить полномочия представителей России в организации. По итогам голосования делегацию восстановили в правах и пригласили участвовать во встречах организации. После этого Москва согласилась заплатить взносы. Взнос за 2019 год — €33 млн — перевели в бюджет Совета Европы в начале июля.