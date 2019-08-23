Плахотнюк стал фигурантом еще одного уголовного дела ...

(DOC) Беглый олигарх, бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк подозревается в ряде сомнительных сделок и неуплате налогов по ним.

Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией на запрос депутата Александра Слусаря, уточнив, что дело было открыто в Румынии, где олигарх и совершил противозаконные сделки.

Как отмечается в документе Прокуратуры, уголовное дело передано из Румынии в молдавскую прокуратуру, а судя по номеру уголовного дела, оно находится в Молдове еще с 2018 года. Плахотнюк обвиняется в создании преступной группировки, шантаже, отмывании денег.

Ранее, когда Плахотнюк находился у власти, Генеральная прокуратура ничего не сообщала об уголовном преследовании олигарха и лидера правящей партии.

Олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики.

Предположительно, Плахотнюк находится в США.