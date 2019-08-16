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Лидер Приднестровья предостерег министра обороны России Шойгу

Опубликовано : 30 август 2019 г. 11:53 | Просмотров: 13463 | Категория: Страна

Лидер непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский обратил внимание российского министра обороны по поводу его предложения об утилизации вооружения, назвав это "внутренним делом Приднестровья".

Как заявил Красносельский на проведенной им в четверг пресс-конференции, Сергей Шойгу "обратился с предложением поддержать его в части проведения ревизии и уничтожения соответствующего арсенала".

В этой связи лидер Приднестровья сообщил, что задал министру обороны России "ряд вопросов" о соблюдении экологической и техногенной безопасности.

Кроме того, Красносельский отметил, что для реализации этой инициативы "надо пройти определенный путь, заключить необходимые межправительственные договоры", обратив особое внимание, что решение этого вопроса является "внутренним делом Приднестровья".

"На одном хочу акцентировать внимание: сокращение количества, утилизация боеприпасов – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Если некоторые политики Молдовы хотят спекулировать на этой теме, они занимаются бесполезным делом. Их участия я здесь абсолютно не вижу. Еще раз говорю – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Как мы решим, так и будет", - подчеркнул лидер непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский.

С предложением о начале процесса утилизации находящихся на складах вблизи Рыбницы выступил 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу, приехав с визитом в Молдову.

Расположенный в селе Колбасна склад боеприпасов является одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняет Оперативная группа российских войск, дислоцированная в Приднестровье.

Здесь хранятся запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск.

По разным оценкам, арсенал в Колбасне насчитывает около 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для пехоты, а также другое военное оборудование.

В апреле 2002 года, с целью утилизации боеприпасов о склада в Колбасне, посредством фонда добровольных взносов ОБСЕ была предоставлена детонационная камера Donovan. В июне 2002 года, для этих же целей в Молдову была доставлена и плавильная печь Luthe. В связи с чинимыми приднестровскими властями препятствиями к доступу к складам боеприпасов, это оборудование так и не было использовано, а по некоторой информации уже и выведено из строя.


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