Трамп отменил свой визит в Польшу из-за урагана ...

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, который планировался на 1 и 2 сентября, направив вместо себя вице-президента Майка Пенса.

Как сообщает Польское Радио, такое решение Трамп принял в связи с приближающимся к Флориде ураганом "Дориан".

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Шерский сообщил, что Дональд Трамп лично позвонил президенту Польши Анджею Дуде и извинился за возникшую ситуацию. "В связи с тем, что ураган, который на выходные должен ударить по южным штатам, может иметь катастрофические масштабы, Дональд Трамп решил, что не может покинуть Соединенные Штаты в это время, что он должен быть на месте, в стране", - пояснил Кшиштоф Щерский.

Ранее планировалось, что президент США примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведет несколько встреч, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.