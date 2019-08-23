Представители Ротшильдов встречались с Майей Санду и Вадимом Брынзаном до завершения сделки ...

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан признал, что он, а также и премьер-министр Санду, встречались с представителями нового владельца Кишиневского аэропорта до момента сделки.

Об этом Брынзан сообщил в пятницу журналистам после заседания правительства.

Как отметил министр, его встреча состоялась еще 10 августа по инициативе представителя принадлежащей Нату Ротшильду компании и состоялась "из вежливости". 19 августа, с представителями компании была проведена еще одна встреча, на которой присутствовала уже и премьер-министр Майя Санду.

"Хочу, чтобы было всем понятно: Я не вел переговоры и не консультировал соответствующую компанию. Это были лишь две встречи "из вежливости", запрошенные, как нам сказали, стратегическим инвестором", - заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Брынзан сделал это заявление после того, как на фоне публичного возмущения правительства тайной сделкой по смене концессионера Кишиневского Международного аэропорта, в СМИ появилась информация о тайных встречах Брынзана с представителями принадлежащей Нату Ротшильду компании.

Ранее уже сообщалось, что в четверг утром владелец компании NR Investments Нат Ротшильд сообщил о том, что сделка по отчуждению владеющей Кишиневским аэропортом компании Avia Invest завершена.

Это заявление было сделано, несмотря на то, что 23 августа по результатам заседания Высшего совета безопасности занимающий должность президента Игоря Додона заявил о блокировании акций компании.

Эту же информацию позже подтвердила и премьер-министр Майя Санду, сославшись на предоставленные Высшему совету безопасности соответствующие данные.