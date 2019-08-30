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На телеканале Плахотнюка героизируют военного преступника Антонеску

Опубликовано : 30 август 2019 г. 22:42 | Просмотров: 620 | Категория: Власть, Криминал

(ВИДЕО) Принадлежащий беглому олигарху телеканал Publika допускает героизацию военного преступника периода Второй мировой войны Иона Антонеску, напрямую виновного в истреблении сотен тысяч евреев и ромов.

Указанный факт имел место в пятницу, в одной из телепередач, посвященной празднованию румынского языка. Участниками телепередачи являлись вице-председатель парламента Моника Бабук и директор кишиневского лицея им. В.Александри Даниела Вакарчук, которая в определенный момент заявила, что историки и масс-медиа мало говорят о том, кем был Антонеску, а Румыния виновата в том, что продолжала продвигать имидж Иона Антонеску, как агрессора.

"Я как историк виновата и Вы [обращаясь к ведущему] мало говорили в медийной среде отом, кем был Антонеску. И Румыния виновата в том, что продолжала продвигать имидж Иона Антонеску, как агрессора, что не является правдой. Он был человеком, который сказал: "Предпочитаю умереть в болоте, но в Великой Румынии, чем умереть в раю малой Румынии". Не хотела бы я иметь сегодня подобного патриота рядом со мной или с народом, со страной, с краем, с домом, с моим селом, если хотите? Он был человеком непреклонным", - заявила директор кишиневского лицея в эфире телеканала Publika.

Примечательно, что сидевшая за одним столом с автором этого заявления вице-председатель парламента Моника Бабук демонстрировала полное согласие со своей коллегой по студии.

Ион Антонеску был румынским военным и политиком, премьер-министром Румынии в период 1940-1944 гг. Им было принято решение о вступлении Румынии во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. По окончании Второй мировой войны, маршал Антонеску был осужден за военные преступления и преступления против человечности, и приговорен к смерти 17 мая 1946 г.
По данным «United States Holocaust Memorial Museum», в период с 1941 по 1944 гг. на территории нынешней Республики Молдова, по прямому указанию Антонеску были уничтожены свыше 300 тысяч евреев и цыган.

В самой Румынии, с июля 2015 года действует закон, согласно которому запрещено оправдание лиц, виновных в преступлениях против человечности и отрицании Холокоста.




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