Путин пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы ...

Президент Украины Владимир Зеленский войдет в число лидеров, которых пригласят на московские торжества по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает РБК, об этом на брифинге в Кремле заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", - сказал он.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров, среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран, отметил он.

В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как отметили в Кремле, Трамп воспринял это позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. Как сообщил Ушаков, американская сторона пока на него не ответила.

Также на празднование Дня Победы в 2020 году Путин позвал канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.