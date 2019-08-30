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Незаконно избранный президент продолжает быть обузой для налогоплательщиков

Опубликовано : 31 август 2019 г. 09:05 | Просмотров: 813 | Категория: Власть

Занимавший должность президента в период 2012-2016 г.г. Николай Тимофти является самым затратным для граждан бывшим чиновником высшего ранга.

Об этом стало известно в пятницу, после решения правительства о сокращении расходов на обеспечение деятельности бывших президентов. Отныне, бывшие президенты не смогут постоянно пользоваться служебным автомобилем, помощником, водителем и специально выделенным рабочим помещением.

Согласно опубликованным правительством данным, Тимофти единственный из бывших президентов, который использует выделенное для них помещение в здании бывшего Министерства сельского хозяйства. На содержание этого офиса, используемого только Тимофти, за 2,5 года было потрачено около 70 тысяч леев. Кроме того, ему был приобретен компьютер по цене 19176 леев и канцтовары почти на 4 тысячи леев. Правительство не сообщает, для какого "творчества" понадобились Николаю Тимофти компьютер и сопутствующие товары.

На содержание помощника для Тимофти уже было потрачено еще более 330 тысяч леев.

Тимофти также является самым затратным и по части обеспечения автотранспортом. В его распоряжение выделили Mercedes 220, 2014 года выпуска. Кроме того, его содержание его водителя также наиболее затратно, потому как он является офицером Службы госохраны, с  соответствующими выплатами по зарплате.

В свою очередь, экс-президентам Мирче Снегуру и Петру Лучинскому были выделены автомобили Skoda Octavia, 2003 года, а зарплаты их водителей - вполне скромны - от 120 до 180 тысяч за 2,5 года.

Экс-президент Владимир Воронин - единственный, кто не запросил служебный автомобиль.

Николае Тимофти был избран президентом 16 марта 2012 года в нарушение Конституции. Его избрание стало возможным, благодаря голосам трех депутатов "группы Додона" на фоне самых многочисленных протестов за современный период истории Молдовы.

Тимофти известен тем, что в советское время, 12 января 1987 года, будучи судьей, направил на принудительное психиатрическое лечение обвиняемого в диссидентстве Георгия Давида. Тогда, в разгар перестройки, судья Николае Тимофти отправил человека в психиатрическую лечебницу "специального типа" в украинский Днепропетровск за то, что Давид "дискредитировал ленинскую национальную политику КПСС".


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