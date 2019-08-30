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Власти скрывают экологическое преступление в Кишиневе

Опубликовано : 31 август 2019 г. 20:40 | Просмотров: 1105 | Категория: Власть, Кишинев, Страна, Криминал

(ВИДЕО) Двое суток два спальных района Кишинева, а также села в пойме реки Бык вынуждены дышать нечистотами, однако власти никак не реагируют на это.

В социальных сетях уже появились фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт экологического преступления, вследствие которого проходящая через Кишинев  река Бык была отравлена не определенным пока веществом. Вода в реке приняла белый цвет, а в столице и в селах уже стало невыносимо от вони.

Гражданский активист Виталий Гылкэ опубликовал в соцсетях собственное расследование, выйдя к месту сброса нечистот кишиневским предприятием Apă-Canal Chișinău (очистные сооружения). Активист сообщил, что предприятие закрывало доступ к месту сброса, предположительно пытаясь скрыть свои незаконные действия. На месте сброса видно, откуда поступает жижа, окрашивающая воду реки в белый цвет, в результате чего в реке образуется характерная пена высотой в несколько метров.

Другим предположением жителей Кишинева о происхождении вони является несанкционированный сброс отходов производства спиртзавода Zernoff, то уже происходило и ранее. Предприятие пока никак не отреагировало на выдвинутые горожанами обвинения.

В то же время, Apă-Canal Chișinău вышло с пресс-релизом, в котором сообщило, что  вонь "не обязательно является результатом  работы очистных сооружений". В этой связи предприятие заверило, что Станция очистки "работает в нормальных параметрах".

Прокуратура, а также Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды  пока никак не отреагировали на очевидный факт экологического преступления.




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