Антиправительственная акция в Москве впервые прошла без задержаний ...

Шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму закончилось митингом на Пушкинской площади.

В субботу в Москве прошла уже седьмая за два месяца акция против недопуска на выборы Мосгордумы оппозиционных кандидатов. Она оказалась самой мирной из всех несогласованных акций протеста последних месяцев: после пяти часов гуляний по бульварам не было известно ни об одном задержанном.

По данным полиции, в шествии приняли участие 750 человек; по оценкам журналистов - несколько тысяч.

Как сообщает Радио "Свобода", полицейские не задерживали протестующих, которые шли по Бульварному кольцу, а затем разделились на несколько групп. Одни с Пушкинской двинулись по центральным улицам, другие остались на площади. Активисты растянули большой баннер в поддержку 31-й статьи Конституции о свободе собраний.

Также на Пушкинской площади выступила с речью незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призвала провести шествие по Бульварному кольцу. По окончании своего выступления юрист Фонда борьбы с коррупцией поблагодарила своих сторонников и покинула митинг.

Протесты с требованием допустить до выборов Мосгордуму независимых кандидатов продолжаются более месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Оно вызвало резкую критику со стороны оппозиции, правозащитников и деятелей культуры.

Выборы в Московскую городскую намечены на 8 сентября.

"Нормально, марафон". Как прошел митинг в Москве - самый мирный за лето

Сергей Горяшко, Анастасия Голубева, Олег Болдырев Русская служба Би-би-си

В Москве прошла уже седьмая за два месяца акция против недопуска на выборы Мосгордумы оппозиционных кандидатов. Она оказалась самой мирной из всех несогласованных акций протеста последних месяцев: после пяти часов гуляний по бульварам не было известно ни об одном задержанном.

Корреспонденты Би-би-си прошлись с митингующими от Чистых прудов до Пушкинской площади и рассказывают, что происходило в Москве 31 августа.

То, что этот митинг уже не похож на многие другие несогласованные акции, которые проходили в Москве каждые выходные, стало понятно, когда среди митингующих появилась соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

Как правило ее задерживали еще до начала акций протеста, на выходе из ее предвыборного штаба. Теперь же Соболь уверенно шла по бульварам в окружении журналистов.

Колонна митингующих была растянута на сотни метров, и определить, где именно ее начало, было сложно, но можно было подумать, что Соболь ведет людей за собой.

Вокруг кричали "Допускай!" и "За Любовь!", а незарегистрированный кандидат снимала сториз для "Инстаграма".

Журналистам она объясняла, что выступает против тактики порчи бюллетеней и неприхода на избирательный участок, потому что, по ее мнению, это автоматически означает победу кандидата от "Единой России", и агитировала за "Умное голосование", которое раскручивает "Фонд борьбы с коррупцией" Навального.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Getty Image caption Любовь Соболь не задержали еще до начала митинга, что было необычно

Политик даже попробовала устроить выступление с импровизированной сцены на Петровском бульваре, она забралась на парапет и в окружении камер призывала отправить в отставку мэра Москвы и освободить арестованных по делу "о массовых беспорядках".

Изначально план по митингу был такой: протестующие должны были гулять по бульварам от Пушкинской площади до Чистых прудов.

К 14.00 - времени, на которое было объявлено начало акции - несколько сотен человек собралось на Чистых прудах. Проведя немного времени там, собравшиеся отправились на прогулку по Бульварному кольцу.