Зеленский рассказал, что МИД Украины препятствовал его переговорам с Путиным ...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед первым его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным тогдашний МИД Украины пытался не допустить этого разговора.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1" по поводу 100 дней в должности президента Украины, сообщив, что у него было два телефонных разговора с Владимиром Путиным.

"В МИДе очень не хотели... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", - сказал Владимир Зеленский, отметив, что позвонил президенту России по просьбе родственников арестованных у Керченского пролива украинских моряков.

В этой связи он сообщил, что позвонил Путину, поскольку видел, что Россия не выполняет решение Международного трибунала ООН по выдаче арестованных моряков, и Украина ежедневно теряет людей на фронте.

"Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, мы решили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят. И мы говорили о прекращении огня", - отметил президент Украины.

Зеленский рассказал, что во время второй беседы президенты договорились о встрече в Нормандском формате.

"Путин мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не может. Но, я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное", - добавил он.