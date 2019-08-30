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Полиция применила слезоточивый газ на похоронах популярнейшего ди-джея

Опубликовано : 31 август 2019 г. 23:20 | Просмотров: | Категория: Мир

В Кот-д'Ивуаре группа поклонников погибшего исполнителя электронной музыки DJ Arafat захватила его тело во время церемонии похорон, желая удостовериться, что в гробу именно их кумир.

Как сообщает Би-би-си, 33-летний ди-джей, настоящее имя которого Анье Дидье Уон, разбился на мотоцикле около двух недель назад.

В ночь на субботу прошел прощальный концерт в его честь на стадионе, на который пришли тысячи человек.

Вскоре в соцсетях появились видео с похорон музыканта.

На нем видно, как фаны, пробравшиеся на семейную церемонию, открывают гроб и начинают снимать одежду с тела усопшего, чтобы проверить татуировки и удостовериться, что в гробу именно DJ Arafat, а не кто-то другой.

В дело вмешалась полиция, применившая слезоточивый газ, чтобы отбить у поклонников гроб с покойным и разогнать незваных гостей.

"Мы просто хотели еще раз увидеть тело своего кумира перед тем, как будет запечатан склеп", - заявил один из пробравшихся на похороны фанатов.

DJ Arafat - один из самых популярных исполнителей среди франкоговорящих африканцев. Его называют королем жанра танцевальной музыки coupé-décalé.


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