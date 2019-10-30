Депутаты создают аварийные ситуации на дорогах и не несут никакой ответственности ...

Изучив документ, журналисты MoldStreet выяснили, что ежегодно в стране регистрируются десятки нарушений ПДД, совершаемых депутатами. Однако ни по одному из них протокол не составляется, и следовательно, не налагается штраф.

Согласно данным Счётной палаты, в 2017 году в автоматизированном “Реестре правонарушений” было зафиксировано 89 отчётов, составленных в отношении депутатов, за которым не последовало ни составление протокола, ни санкционирование. В 2018 году ситуация оставалась прежней, с той лишь разницей, что эта цифра снизилась до 57.

Издание отмечает, что такое же выборочное отношение применяется и к сотрудникам других государственных учреждений. В частности, в 2017 году было зафиксировано 31 нарушение у сотрудников автобазы Госканцелярии, 26 – Секретариата парламента, 14 – Генеральной прокуратуры, 16 – НЦБК. Помимо этого работники МВД допустили 17 нарушений, а сотрудники Генерального инспектората полиции – 52.

Счётная палата отмечает, что, судя по данным, Министерство внутренних дел не предпринимает шагов по выявлению нарушителей ПДД среди лиц, использующих транспортные средства, принадлежащие госучреждениям.