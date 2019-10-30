На Донбассе начался процесс разведения сил

О старте процесса разведения сил в городе Золотое Луганской области сообщил во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта", - цитирует министра Интерфакс-Украина. По его словам, за процессом будут следить наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко также добавил, что после завершения процесса в Золотом и соблюдения договорённостей о режиме прекращения огня разведение войск и техники будет организован и в городе Петровское Луганской области.

Договорённость о разведении сил была достигнута на встрече контактной группы в Минске 1 октября. Начало процесса было назначено на 9 октября, однако срок пришлось несколько раз переносить: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.