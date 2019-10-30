Беглый олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск ...

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице прокуратуры в соцсети.

“Принимая во внимание игнорирование повестки, направленной прокурором антикоррупции и неявку в орган уголовного преследования, гражданин Владимир Плахотнюк (1966 г.р.), ранее объявленный в национальный розыск, и в отношении которого избрана мера пресечения – превентивный арест, объявляется Национальным антикоррупционным центром в международный и межгосударственный розыск”, - гласит текст пресс-релиза.

14 июня Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики. Предположительно он находится в США. 9 экс-главе ДПМ было предписано явиться в прокуратуру на допрос, однако пришедший вместо него адвокат запросил отсрочки на три недели, заверив, что Плахотнюк якобы намерен явиться лично. 11 октября районный суд сектора Чеканы выдал ордер на арест беглого олигарха.