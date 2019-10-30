В спецслужбе Польши заявили о задержании российского шпиона

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши арестовали в Варшаве подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Согласно обнародованной информации, задержанный – гражданин Польши, в его доме и на рабочем месте проведены обыски. Следователи собрали достаточно доказательств его сотрудничества с российской разведкой.

"Задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в использовании поддельных документов. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 15 лет", - цитирует прокурора Еву Бялик телеканал Euronews.

Напомним, ранее шпионский скандал разгорелся в Болгарии. 28 октября прокуратура страны сообщила о разоблачении российского дипломата, обвиненного в шпионаже.