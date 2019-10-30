Кишинев и Тирасполь решили вопрос о прекращении 38-ми уголовных дел в отношении чиновников Приднестровья

Соответствующая договоренность по уголовным делам была достигнута во вторник на встрече Игоря Додона и Вадима Красносельского в президентской резиденции в Голерканах (на правом берегу Днестра).

Информацию об этом сообщил лидер непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский, отметив в этой связи, что он "удовлетворён тем, что обозначены конкретные сроки полного исполнения сторонами обязательств".

"Есть вопросы уголовных дел, возбуждённых в отношении граждан Приднестровья и Молдовы. К сожалению, получилось так, что конкретные сотрудники, конкретные должностные лица стали заложниками ситуации. Решено, как мы предлагали ещё в 2017 году и предлагаем по сей день, провести ревизию всех уголовных дел и принять решения по отдельным категориям, по составам преступлений и по прекращению, в конечном итоге, уголовного преследования. Я рад, что молдавская сторона пошла навстречу, и сейчас открыт вопрос о прекращении 38 уголовных дел", - отметил Красносельский.

Он также подчеркнул, что "сейчас важно обменяться информацией, чтобы мы знали, по каким гражданам Приднестровья приняты решения о прекращении уголовных дел, с целью доведения информации до адресатов". Красносельский подчеркнул, что со своей стороны приднестровские власти также взяли на себя обязательства "провести аналогичную ревизию и принять определённые решения".

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон не сообщил журналистам о подробностях этой договоренности, ограничившись общими словами "о положительной динамике диалога".