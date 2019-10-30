Власть выбрала фаворитов на должность Генпрокурора ...

Министерство юстиции объявило имена оставшихся после психологического тестирования и собеседования кандидатов на должность Генерального прокурора.

Их осталось четверо: Олег Крышмару, Владислав Грибинча, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло.

Как указано в пресс-релизе минюста, их кандидатуры и будут предложены для утверждения Высшему совету прокуроров.

Один из этих кандидатов - Владислав Грибинча - был автором закона, благодаря которому в Молдове была создана полностью подчиненная бывшему режиму олигарха Владимира Плахотнюка прокуратура. Известно, что Грибинча даже освоил около 3 миллионов долларов на разработку этого закона, от имени "гражданского общества". Еще один кандидат - Александр Стояногло - был первым заместителем Генерального прокурора, а затем депутатом Демпартии Владимира Плахотнюка.

Отбиравшая кандидатов комиссия состояла из: министра юстиции Олеси Стамате, бывшей судьи Раисы Ботезату, международного эксперта в области прокуратуры Джеймса Хамильтона, доктора права Серджиу Баешу, исполнительного директора Ассоциации демократия за участие Игоря Боцана, эксперта (бывшего Генпрокурора) Дмитрия Постована и психолога Татьяны Буяниной.