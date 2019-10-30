В Лондоне готовятся к досрочным выборам парламента ...

Как сообщает Би-би-си, во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера.

Премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%.

Однако, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинг партии никогда не оборачивается точно соответствующей ему долей мест в парламенте.

Палата лордов обсудит вопрос проведения досрочных парламентских выборов в среду. В случае согласия Палаты лордов парламентские выборы впервые с 1923 года пройдут в декабре.