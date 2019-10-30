Арестовано имущество беглого олигарха Владимира Плахотнюка
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В список арестованного имущества входит и медиа-холдинг Плахотнюка (Publika, Prime, Canal2, Canal3, Радио Muz FM).
Об аресте имущества беглого олигарха на сумму 55,4 миллиона леев сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией, уточнив, что эта мера предпринята "в рамках дел по отмыванию денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк".
Согласно пресс-релизу Прокуратуры, секвестру подверглись:
- банковские счета на имя Владимира Плахотнюка в КБ “Victoribank” SA (эквивалент суммы в 15 275 000 леев);
- Денежная сумма в размере 278 090 Евро, на банковском счету "некоего физического лица" в КБ “Victoribank” SA;
- Доля в 100% в уставном капитале SRL BB-DIALIZĂ, в размере 31 826 322 леев;
- Доля в 100% в уставном капитале SRL BASS-SYSTEMS, в размере 2 950 000 леев.
Кроме того, прокуроры сообщили, что арестовано имущество SRL GMG PRODUCTION (медиа-холдинг), стоимость доли которого составляет 10 800 000 леев.
В пресс-релизе уточняется, что "гражданин Владимир Плахотнюк обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст.243 (3) b) УК Молдовы - отмывание денег, совершенное в особо крупных размерах.
Примечательно, что объявившую об аресте имущества Плахотнюка Прокуратуру по борьбе с коррупцией возглавляет бывший одним из его доверенных лиц в прокуратуре - прокурор Виорел Морарь.
Накануне молдавские власти объявили в международный розыск Плахотнюка. Ранее сообщалось, что он может скрываться в Соединенных Штатах.