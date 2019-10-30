Арестовано имущество беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

В список арестованного имущества входит и медиа-холдинг Плахотнюка (Publika, Prime, Canal2, Canal3, Радио Muz FM).

Об аресте имущества беглого олигарха на сумму 55,4 миллиона леев сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией, уточнив, что эта мера предпринята "в рамках дел по отмыванию денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк".

Согласно пресс-релизу Прокуратуры, секвестру подверглись:

- банковские счета на имя Владимира Плахотнюка в КБ “Victoribank” SA (эквивалент суммы в 15 275 000 леев);

- Денежная сумма в размере 278 090 Евро, на банковском счету "некоего физического лица" в КБ “Victoribank” SA;

- Доля в 100% в уставном капитале SRL BB-DIALIZĂ, в размере 31 826 322 леев;

- Доля в 100% в уставном капитале SRL BASS-SYSTEMS, в размере 2 950 000 леев.

Кроме того, прокуроры сообщили, что арестовано имущество SRL GMG PRODUCTION (медиа-холдинг), стоимость доли которого составляет 10 800 000 леев.

В пресс-релизе уточняется, что "гражданин Владимир Плахотнюк обвинен в совершении преступления, предусмотренного ст.243 (3) b) УК Молдовы - отмывание денег, совершенное в особо крупных размерах.

Примечательно, что объявившую об аресте имущества Плахотнюка Прокуратуру по борьбе с коррупцией возглавляет бывший одним из его доверенных лиц в прокуратуре - прокурор Виорел Морарь.

Накануне молдавские власти объявили в международный розыск Плахотнюка. Ранее сообщалось, что он может скрываться в Соединенных Штатах.