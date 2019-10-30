Нэстасе опроверг информацию о встречах в Тирасполе ...

Кандидат на должность мэра Кишинева Андрей Нэстасе назвал "пропагандой" информацию о том, что он якобы встречался в Тирасполе с главой местного МВД и с руководством "Шерифа".

Об этом в свойственной Нэстасе надменной манере он сообщил в своем видеообращении в соцсетях.

Опровергая озвученную своим контр-кандидатом от партии Додона информацию, Андрей Нэстасе в своем гневном порыве записал в пропагандистский холдинг ПСРМ и агентство OMEGA, также сообщавшее со ссылкой на публичное заявление Чебана о встречах Нэстасе в Тирасполе.

"Так ведется гибридная война, так работает пропаганда. Ложь должна быть как можно сильнее раздутой, для того, чтобы в нее поверили и люди", - заявил Нэстасе в своем опровержении.

Ранее сообщалось, со ссылкой на сделанное на пресс-конференции заявление кандидата ПСРМ Иона Чебана, что глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе провел ряд встреч в Приднестровье, где встречался с руководством корпорации "Шериф".

"Я напомню ему [Андрею Нэстасе], что он был в Приднестровье, встречался с местным министром внутренних дел, встречался с "Шерифом" и не знаю, к каким договоренностям они пришли", - сказал Чебан в контексте последнего обращения Нэстасе в НАРЭ по поводу снижения тарифа на электроэнергию, большая часть которой закупается в Тирасполе.